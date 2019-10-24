شكرا لقرائتكم الزمالك يخصص أتوبيسات لنقل بعثة جينيراسيون السنغالى إلى ملعب السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مسؤولو الزمالك، أتوبيسا لنقل بعثة جينيراسيون السنغالى إلى ملعب السلام، استعدادا للمباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

كما حرص مسؤولو الزمالك، على تخصيص سيارة لنقل رئيس بعثة الفريق السنغالى ومسؤولى جينيراسيون من فندق الإقامة فى مدينة نصر إلى ملعب المباراة التى ستجمع الفريقان.

يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.