شكرا لقرائتكم فايلر يرحب بالعودة من جديد للتدريب فى بلجيكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى بالعودة للتدريب فى بلجيكا مرة أخرى، مستعيداً ذكرياته الرائعة مع فريق أندرلخت البلجيكى .

وقال فايلر خلال تصريحات لصحيفة walfoot البلجيكية: "لدى ذكريات متميزة مع فريق أندرلخت البلجيكى رغم أن تجربتى فى تدريب الفريق انتهت بشكل غير مرضٍ، ووسائل الاعلام ساهمت تصدير التجربة وكأنها سلبية "

وعن رحلته مع الأهلى قال فايلر: "تجربة جديدة ومثيرة، آراها صعبة وكلها تحديات".

وعن حقيقة ترحبيه بالعودة للعمل فى بلجيكا قال المدير الفنى للأهلى : " لما لا، إذا أتحيت لى الفرصة للانضمام إلى فريق جديد طموح، دعونا لا نسبق المستقبل".

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وقاد رينيه فايلر الأهلى فى 6 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدى فى مباراة السوبر المحلى المؤجل من الموسم الماضى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدورى الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت فى مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد ثم عزف لحن الإبداع أمام الإنتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدورى ثم واصل التفوق وهزم أسوان بخماسية مقابل هدف فى الجولة الثالثة للدورى.

حقق فايلر الفوز بنسبة 100%، لعب 6 فاز فى 6 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 19 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، خرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.

وتعاقد الأهلى مع فايلر بعد إقالة الأوروجوانى لاسارتى فى صفقة كانت مجهولة بالنسبة لجماهير الأهلى، لكن نجح المدرب السويسرى فى تقديم أوراق اعتماده بقوة خاصة مع النتائج والعروض المميزة التى يقدمها الفريق الأحمر تحت قيادته يومًا تلو الآخر.

فايلر سبق له تدريب فريق اندرلخت البلجيكى خلال الفترة بين يوليو 2016 وحتى سبتمبر 2017، حصل خلالها على بطولة الدورى والسوبر المحليين.