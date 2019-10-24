كتب: ضياء السقا
يستضيف الزمالك، نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك قد خسر في لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة 2/1، ويحتاج المارد الأبيض للفوز بهدف دون رد لضمان التأهل.
ونشبت أزمة حادة، بسبب رفض الفريق السنغالي تأجيل مباراته أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، لدواعي أمنية، وهو ما رفضه جينيراسيون، الذي انسحب من اللقاء، مما دفع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، لإعادة المباراة بين الفريقين.
التشكيل المتوقع للزمالك
في حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة.
الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.
وسط الهجوم: أوباما وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو".
وفي الهجوم: مصطفى محمد.
ويفقد الزمالك أمام جينيراسيون خدمات كل من المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في اللعب إفريقيًا قبل دور المجموعات، بجانب محمود عبدالعزيز ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، بالإضافة إلى الجناح الشاب إمام عاشور لعدم قيده إفريقيًا.
القناة الناقلة
سيتم بث اللقاء عبر قناة أون سبورت، مجانا على النايل سات.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون الليلة في إفريقيا.. والقناة المجانية الناقلة.. والتشكيل والغيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.