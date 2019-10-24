موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون الليلة في إفريقيا.. والقناة المجانية الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد خسر في لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة 2/1، ويحتاج المارد الأبيض للفوز بهدف دون رد لضمان التأهل.

ونشبت أزمة حادة، بسبب رفض الفريق السنغالي تأجيل مباراته أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، لدواعي أمنية، وهو ما رفضه جينيراسيون، الذي انسحب من اللقاء، مما دفع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، لإعادة المباراة بين الفريقين.

التشكيل المتوقع للزمالك

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة.

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الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أوباما وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو".

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويفقد الزمالك أمام جينيراسيون خدمات كل من المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في اللعب إفريقيًا قبل دور المجموعات، بجانب محمود عبدالعزيز ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، بالإضافة إلى الجناح الشاب إمام عاشور لعدم قيده إفريقيًا.

القناة الناقلة

سيتم بث اللقاء عبر قناة أون سبورت، مجانا على النايل سات.