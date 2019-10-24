صلاح الأقرب.. ثلاثي ليفربول على بعد خطوات من تحطيم رقم جيرارد «الأسطوري».. كيف تناولت صحف إنجلترا ظهور الفرعون المصري أمام جينك؟

الموجز

يحتل الريدز المركز الثاني في جدول المجموعة برصيد 6 أهداف جمعها من الفوز في الجولتين الثانية والثالثة على كل من سالزبورج وجينك، بينما خسر مباراة الجولة الأولى لصالح نابولي بهدفين دون رد.

لاعبو ليفربول الإنجليزي

وبأداء مُقنع أمطر لاعبو ليفربول الإنجليزي شباك جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الأربعة أهداف جاءت بتوقيع أليكس أوكسلاد تشامبرلين "هدفين"، ساديو ماني "هدفًا" ومحمد صلاح "هدفًا".

ثلاثي هجومي

يمتلك فريق ليفربول الإنجليزي ثلاثي هجومي ناري مُكون من (محمد صلاح- روبيرت فيرمينو- ساديو ماني) وبات كل منهم على مقربة من تحطيم رقم أسطورة الريدز الأسبق ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا.

يمتلك جيرارد 21 هدفًا في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول، سجلهم خلال 73 مباراة، وهو أكثر لاعب في الفريق الإنجليزي تسجيلًا للأهداف في بطولة تشامبيونزليج.

صلاح

صلاح، ماني وفيرمينو يمتلك كل منهم عدد من الأهداف تقترب من كسر رقم جيرارد "الأسطوري" ولعل مو هو الأقرب لكسر الرقم القياسي حيث يمتلك اللاعب المصري 18 هدفًا سجلهم خلال 28 مباراة بالبطولة.

ماني

السنغالي ماني يحتل المركز الثالث في جدول هدافي ليفربول برصيد 16 هدفًا (مسجلة خلال 27 مباراة) يليه البرازيلي فيرمينو الذي سجل 14 هدفًا (خلال 28 مباراة).

ليفربول يتواجد حاليًا في المجموعة الخامسة رفقة نابولي الإيطالي، ريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

المركز الثاني

ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول المجموعة برصيد 6 أهداف جمعها من الفوز في الجولتين الثانية والثالثة على كل من سالزبورج وجينك، بينما خسر مباراة الجولة الأولى لصالح نابولي بهدفين دون رد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في مباراة فريقه أمام جينك في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

صلاح عاد للظهور مع ليفربول بعدما غاب عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، إلا أن "مو" استعاد في مباراة الأمس الثقة من جديد عن طريق تسجيله وصناعة هدف لصالح ساديو ماني.

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ليفربول بقيادة صلاح استطاع أن يحقق فوزًا عريضًا على جينك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، لينفرد "الريدز" بالمركز الثاني حاليًا برصيد ست نقاط بفارق نقطة عن نابولي.

ويستعرض موقع "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن ظهور صلاح أمام بطل بلجيكا؟

"ثلاثي ناري"

قالت صحيفة ميرور البريطانية، إن الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح استطاعا التسجيل في شباك جينك مع وجود إسهامات من البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وعلقت الصحيفة البريطانية على عودة صلاح أمام بطل بلجيكا بأنه ساهم في تعزيز الخط الأمامي لفريقه بعدما أصبح لائقًا للظهور حيث كان غائبًا عن موقعة مانشستر يونايتد للإصابة.

وأضافت الصحيفة أن الثلاثي الناري - محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو- عاد من جديد للتألق.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغم القيد الدفاعي على صلاح من مدافعي جينك إلا أنه نجح في النهاية بالتسجيل وصناعة هدف.

"ذكاء صلاح"

سلطت صحيفة "إكسبريس" الضوء على عودة صلاح مع فريقه ليفربول أمام جينك بعد غيابه في مباراة "الريدز" الأخيرة بالدوري أمام الغريم مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة أن صلاح ظهر بشكل مخيب في الشوط الأول، فلم يشكل أي تهديد على مرمى المنافس بالشكل المطلوب.

الصحيفة أكملت أن صلاح ظهر بشكل مختلف قبل نهاية المباراة بعدما مرر كرة رائعة لساديو ماني بجانب هدفه الذي جاء من مجهود رائع ليساعد فريقه في الحصول على نقاط المباراة من خارج الديار.

صلاح يحطم جينك

علقت صحيفة "ديلي ستار" على أداء صلاح أمام جينك، قائلة: "مو استطاع أن يحطم بطل بلجيكا رفقة ساديو ماني".

وتابعت الصحيفة، أن صلاح ظهر في آخر 13 دقيقة من نهاية المباراة بشكل رائع بعد تمريرة سحرية لماني بجانب تسجيله هدفًا رائعًا عقب تخطيه ثلاثة مدافعين من جينك.

إضافة صلاح

تحدثت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن ظهور محمد صلاح مع ليفربول، لافتة إلى أن النجم المصري استطاع أن يضيف لهجوم "الريدز" بعد العودة من الإصابة.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح تمكن خلال دقائق فقط من أن يسجل ويصنع رغم البداية المخيبة التي ظهر عليها أمام جينك البلجيكي.