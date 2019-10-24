شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يرفض اعتماد ودية منتخب مصر وبتسوانا ضمن الأجندة الدولية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يرفض فيه اعتماد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا التى أقيمت يوم 14 أكتوبر الجارى، كمباراة دولية ضمن الأجندة الدولية.

وأرجع الاتحاد الدولى لكرة القدم سبب رفض اعتماد المباراة ضمن الأجندة الدولية، إلى تغيير ملعب المباراة قبلها بـ72 ساعة، وعدم إخطار الكاف والفيفا بالملعب الجديد.

وتغلب منتخب مصر على بتسوانا بهدف نظيف سجله حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة التى أقيمت على ستاد برج العرب بدلا من القاهرة.

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واحتفظ منتخب مصر بالمركز الـ49 فى التصنيف الصادر اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والسادس على صعيد المنتخبات الأفريقية عن شهر سبتمبر.

وحافظ السنغال على ريادتها، بعدما احتفظ بالمركز الـ 20 عالمياً، تلاه تونس فى المركز الثانى والـ29 عالمياً، ثم نيجيريا فى المركز الثالث لكنه تراجع للمركز الـ35 عالمياً، ثم الجزائر بطل النسخة الاخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمركز الثالث أفريقياً والـ38 عالمياً، والمغرب الخامس أفريقياً وتراجع للمركز 42 عالمياً.