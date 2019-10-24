شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الجمباز يشاركن فى البطولة العربية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر منتخب مصر للجمباز الفني للناشئات مساء اليوم إلى تونس لخوض منافسات البطولة العربية، والتى تقام فى الفترة من 25 أكتوبر الجارى وحتى 3 نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: مريم طارق، ندي عبدالرحمن، ونغم ايمن ، ومي حازم ، وفريدة دبور ، وسما ايمن ، ونور المهداوي ، وهنا عمرو ، وزينة إبراهيم ، وفرح عمرو ، و كريم ايمن واحمد مجدي وزياد خاطر ويوسف وائل ومحمد عاشور وعبدالله عبد الحليم وسيف فايد ومحمد حسام وعبد الرحمن رضا ومحمد ناجي

واللاعبات ويضم الجهاز الفنى أشرف الشافعي وعزت سعد وسارة عثمان ومحمد صبرى وإيناس أحمد، وزياد يوسف ومحمد عبدالرؤف محمد عثمان، بالإضافة إلى كريم على عبدالرحمن حكما. ويشارك فى البطولة 12 دولة عربية هى، تونس الدولة المنظمة والاردن والسعودية والسودان وسوريا Advertisements والعراق وقطر والكويت وليبيا والمغرب والبحرين بالاضافة إلى مصر.

ويعقد اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين آمالاً عريضة على فريق منتخب مصر للجمباز للناشئات، خاصة أنه توج بعدد من البطولات من قبل ومثل مصر فى البطولات العربية والعالمية.

من جانبه أكد أشرف الشافعى، المدير الفنى للفريق، أن هناك آمالاً عريضة على الفريق للفوز بالبطولة ورفع علم مصر لما يضمه الفريق من لاعبات متميزات مثل "مى حازم ومريم طارق"، وأضاف أن اهتمام اتحاد الجمباز بمنتخب الناشئات يجعلنا نفخر به لأنه منتخب متميز وجميع لاعباته من الذين لديهم مستقبل باهر للجمباز فى مصر .



مريم طارق