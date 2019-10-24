شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وجينيراسيون.. شاهد مشوار الأبيض فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة الزمالك وجينراسيون فوت بطل السنغال فى إطار إياب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال افريقيا ستقام فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد السلام.

وكان من المقرر إقامة المباراة 29 من شهر أكتوبر الماضى، إلا أنه تم تأجيلها بعد اعتراض الفريق السنغالى على تغيير موعد ومكان اللقاء، وبعد حالة من الشد أو الجذب بين الطرفين، تم الانتهاء إلى إقامتها اليوم بالسلام.

مباراة الزمالك اليوم فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا قبلها خاص الأبيض 3 لقاءات فى البطولة الأفريقية، مواجهتان أمام ديكاداها الصومالى، فى لقاءى الذهاب والعودة من دور الـ 64، ومباراة أمام جينيراسيون فى ذهاب دور الـ 32.

اهداف الزمالك وديكاداها فى لقاء الذهاب

تغلب الزمالك على ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ 64 من دورى ابطال افريقيا بنتيجة 7/0 فى اللقاء الذى أقيم ببرج العرب، أحرزها كل من أشرف بن شرقى "هدفين"، والهدف الثانى من خطأ مدافع الفريق المنافس، وعمر السعيد ، ومحمود الونش، كريم بامبو، ومصطفى محمد.

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إياب دور الـ 64 بالبطولة الأفريقية بين الزمالك وبطل الصومال

فاز الزمالك على بطل الصومال فى إياب دور الـ 64 ، بسداسية نظيفة ، أحرزها كل من مصطفى محمد "هدفين" وشيكابالا "هدفين" ومحمود علاء "هدف" ومحمود عبد العزيز "هدف"

ليضمن بذلك التأهل لدور الـ 32، بمجموع 13 هدفا فى لقاءى الذهاب و العودة .

أهداف الزمالك وجينيراسيون

تلقى الزمالك هزيمة أمام فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدفين مقابل هدف فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى ابطال أفريقيا ، سجل هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 75 ، بينما سجل بطل السنغال الهدفين فى الدقيقة 12 و 69