شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فوبيا رقم 23 لفايلر في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظام مختلف على كل الأصعدة يتبعه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي داخل جهاز الكرة الأحمر، منذ توليه المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

ونجح فايلر فى تطوير أداء الأهلي بشكل كبير، كما تحسنت نتائج الفريق بشكل ملحوظ فى عهده، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، كما نجح فايلر فى التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب المنافس التقليدى الزمالك بعد أيام قليلة من توليه المسئولية.

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