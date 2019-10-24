شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع برنامجا خاصا لتجهيز سعد سمير فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع سعد سمير مدافع الفريق، أكد له خلالها إعجابه بمستواه بعد عودته من الإصابة، مشدداً على أنه فضل منحه فترة أطول بعد العودة للتعافى بشكل أفضل وتجهيزه بشكل سليم.

وأكد فايلر لسعد سمير أن الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال معسكر الفريق الخارجى، سيتم تجهيزه ببرنامج خاص، تمهيداً للاستعانة به فور استئناف بطولة الدوري العام، خاصة أنه يعرف قدراته ومستواه جيداً رغم عدم مشاركته معه منذ توليه المسئولية نظراً لإصابته طوال الفترة الماضية، وذلك من خلال مشاهدة بعض مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية وقبل تولى فايلر المسئولية والتي شهدت مشاركة سعد سمير.

ويأتى توقف الدورى بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبى، حيث يخوض الأهلى أول لقاء له يوم 25 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تشهد فترة التوقف خوض الأهلي فترتين اعداد الأولى خارج مصر والأخري بعد العودة من المعسكر الخارجي.