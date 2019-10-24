شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يواجه تونس فى أسبوع الإخاء المصرى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب السلة تحت 17 سنة بنات مع نظيره التونسى يوم 27 أكتوبر الجارى فى ثانى مباريات أسبوع الإخاء المصرى التونسى، والذى يقام على أرض نسور قرطاج فى الفترة من 22 إلى 29 أكتوبر.

وتغلب المنتخب المصرى على نظيره التونسى فى أول مباراة بأسبوع الإخاء والتى أقيمت أمس بنتيجة 43/83.

على مستوى المنتخب الأول، يفاضل مسئولو الاتحاد بين 4 مدربين ليتولى أحدهم المهمة خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، ويعد أحمد مرعى مدرب فريق الاتحاد السكندرى من أقوى المرشحين لكنه حاليا فى المغرب للمشاركة مع الفريق فى البطولة العربية للأندية.

يذكر أن اتحاد السلة كان قد وافق على المشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة فى الفترة من 4 إلى 12 يوليو من العام المقبل، كما تمت الموافقة على المشاركة فى بطولة كأس العالم للناشئات فى الفترة من 15 إلى 23 أغسطس من العام المقبل.