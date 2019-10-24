سوبر كورة يكشف أول اللاعبين المستبعدين من حسابات البدرى فى المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، بعض ملامح قائمة المنتخب استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.
وطلب حسام البدرى إقامة المعسكر بالقاهرة رغم اقتراب المباراة من استاد برج العرب بالإسكندرية، إلا أن المدير الفنى للفراعنة يرغب فى إقامة المعسكر والمباراة بالقاهرة، خاصة أن المنتخب سيطير إلى جزر القمر فى اليوم التالى لمباراة كينيا.
وقرر حسام البدرى استبعاد أحد اللاعبين من معسكر المنتخب لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل، لأنه لم يقنعه خلال مباراة باتسوانا، مؤكدا أنه لن ينضم المعسكر المقبل.
لمعرفة اللاعب الذى خرج من حسابات البدرى اضغط هنا
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