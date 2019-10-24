شكرا لقرائتكم خبر عن نقل إقامة منتخب الكاراتيه ببطولة العالم فى تشيلى بعد الهجوم على الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكاراتيه التى تقام فى تشيلى نقل مقر إقامة المنتخب المصرى المشارك فى البطولة إلى فندق آخر، بعد أعمال العنف التى تشهدها تشيلى والهجوم على فندق إقامة المنتخب.

وتشهد تشيلى أعمال عنف ومظاهرات واحتجاجات أدت إلى انسحاب اليابان أول العالم خوفا على أبطالها، وبعد انسحاب اليابان أصبحت مصر فى المركز الخامس بترتيب الميداليات بعد نهاية اليوم الأول.

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وحققت مصر ميداليتين فى اليوم الأول من منافسات الناشئين عن طريق محمد حسين المركز الثانى والميدالية الفضية، وكريم وليد الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وتشارك مصر فى البطولة بقائمة تضم 37 لاعبا ولاعبة، بخلاف أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى.