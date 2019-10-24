شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك تكمل عقد المتأهلين لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم فى إياب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال افريقيا ستكون بمثابة رد الاعتبار للمارد الأبيض بعد الأزمة التى أثارها الفريق السنغالى مؤخرا والذى بسببها تم إقامة اللقاء اليوم بدلا من يوم 29 سبتمبر الماضى .

نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون فى الذهاب

شهدت مباراة الزمالك وجينيراسيون فى ذهاب دور الـ 32 خسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الأبيض الوحيد مصطفى محمد فى الدقيقة 75، بينما تقدم بطل السنغال بهدفين.

Advertisements

مباراة الزمالك تكمل عقد المتأهلين لدور المجموعات

ويصعد الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا

نجحت عدة فرق فى التأهل إلى دور المجموعات من البطولة الأفريقية، حيث تأهل كل من الترجى التونسى، والرجاء المغربى، واتحاد العاصمة الجزائرى، والنجم الساحلى، والوداد المغربى، والهلال السودانى، وشبيبة القبائل، وماميلودي صن داونز، وبيترو أتلتيكو، وزيسكو يونايتد، وبلاتينيوم، و فيتا كلوب، مازيمبي، وأول أغسطس الأنجولى.