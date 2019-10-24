شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رامى عاشور على هامش بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تكريم رامي عاشور نجم الاسكواش المصرى وبطل العالم السابق فى حفل افتتاح بطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تقام فى سفح أهرامات الجيزة، بدءا من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

ومن المقرر منح رامى عاشور درع شرفي تكريما لمسيرته الحافلة بالإنجازات فى لعبة الاسكواش، وذلك بعد إعلان البطل المصرى اعتزاله فى بداية العام الجارى، واحترف رامى عاشور الاسكواش فى 2006، ووصل فنان الاسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الاسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الاسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .

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وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

فى أبريل الماضى أعلن رامى عاشور أسطورة الاسكواش المصرى اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

ومازال الاسكواش المصرى ينتظر الكثير من البطل العالمى خارج القفص الزجاجى كما أبدع وأمتع داخله.