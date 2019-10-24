شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد اقتراب محمود متولى من العودة لتديبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلي تحسن حالة محمود متولي مدافع الفريق الذى بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، وينفذ اللاعب حالياً المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلى فى الوقت الحالى، قبل العودة للانتظام فى التدريبات الجماعية قريبا.

ويواصل محمود متولى أداء تدريبات فى الجيم، والخضوع لبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، ويعاني متولي من إصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك الذى حسمه الأهلي لصالحه للمرة 11 فى تاريخه.

وتوقفت بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول، وبالتالى لا توجد أى ارتباطات رسمية لفريق الكرة الأول بالأهلي لمدة شهر من الأن، وهى الفترة التى تصب فى مصلحة مصابين الأهلي ومنهم محمود متولى.