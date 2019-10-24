شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة 7 لدوري الأبطال: «سابيتزر» يقود لايبزيج للقمة.. وليون يعادل رقم كارثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أر بي لايبزيج انتصارًا هامًا على زينيت سان بطرسبيرج الروسي بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وقلب أصحاب الأرض تأخرهم في النتيجة بهدف نظيف إلى انتصار بفضل هدفين في 10 دقائق تقريبًا بين الدقيقة 49 والدقيقة 59 من الشوط الثاني.

ولعب النمساوي مارسيل سابيتزر دور البطولة في المباراة بعد أن تسبب في هدفي فريقه من خلال صناعته الهدف الأول، وتسجيل الهدف الثاني، ليعتلي لايبزيج صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، مع انتصاف مرحلة المجموعات في البطولة، ويتلقى زينيت الروسي هزيمته الأولى في مرحلة المجموعات ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وقدم لايبزيج مباراة كبيرة وكان الطرف الأحق بالفوز مع صناعة لاعبو الفريق لـ5 فرص تهديفية محققة، أهدروا 4 منها، وهو عدد مساوي لنفس إجمالي عدد فرصه المحققة المهدرة في أول مباراتين للفريق الألماني في المجموعة (3 ضد ليون و1 ضد بنفيكا).

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وفي البرتغال، حقق بنفيكا أول فوز له في مرحلة المجموعات بعد أن تغلب على ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف، بفضل خطأ فادح من الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز حارس الضيوف الذي منح أبناء بلاده فوزهم الأول وثلاث نقاط هامة تحافظ على أملهم في التأهل للدور التالي.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1 مع حلول الدقيقة 84، قبل أن يخطئ الحارس لوبيز بشكل فادح ويسجل البرتغالي بيتزي هدف الفوز لأصحاب الأرض، ليرتفع رصيد بنفيكا إلى 3 نقاط ويتجمد رصيد ليون عند 4 نقاط.

وأصبح الحارس لوبيز هو أول لاعب من نادي ليون يرتكب خطأ يؤدي إلى هدف في دوري الأبطال منذ المدافع أنتوني ريفييه ضد ريال مدريد في أكتوبر 2011.

واستمر ممفيس ديباي في أدائه المميز هذا الموسم على الرغم من تراجع ليون، وسجل الجناح المهاجم الهولندي للمباراة الثالثة على التوالي، ليساهم اللاعب في تسجيل 75% من إجمالي أهداف ليون في مرحلة المجموعات حتى الآن (3 من 4).

وحافظ ليون على سجل الكرة الفرنسية الضعيف في ملعب فريق بنفيكا، فكان ليون هو الفريق الفرنسي العاشر الذي يفشل في تحقيق الفوز في معقل العملاق البرتغالي من إجمالي 15 مواجهة استقبل فيها بنفيكا منافس فرنسي (15 مباراة: 11 هزيمة و4 تعادلات).

واستمرت بداية ليون الكارثية للموسم الجديد، فالفريق خلال أول 13 مباراة في مختلف البطولات لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات فقط، مكررًا بداية كارثية لم تتحقق منذ بداية موسم 1992/1993.