شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الصين تستضيف كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة الموسعة من كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها في الفترة بين يونيو ويوليو 2021.

ويشهد الشكل الجديد لكأس العالم للأندية مشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، تقسم إلى 8 مجموعات من ثلاث فرق، يتأهل منها المتصدر للدور ربع النهائي يلعب بنظام الإقصاء المباشر.

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ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 8 فرق من أوروبا، أبطال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال فترة 4 سنوات، و6 فرق من أمريكا الجنوبية، وثلاث فرق من كل من أفريقيا وآسيا ومنطقة الكونكاكاف، بالإضافة إلى فريق واحد من أوقيانوسيا.

وقال جيان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع «فيفا» الذي أقيم اليوم في شنغهاي: «هذا قرار تاريخي لكرة القدم، لأن مجلس فيفا قرر اليوم بالإجماع أن الصين ستستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية».

وأضاف: «البطولة الجديدة ستكون بطولة يتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم. ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية. ستضم 24 فريقا وتقام في الفترة من يونيو إلى يوليو».