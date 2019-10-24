شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف خطة إعداد الأهلي بعد تأجيل الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خطة إعداد الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار تأجيل مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قام بتقسيم المرحلة إلى جزءين؛ يسعى خلالهما لتحقيق أكبر مكاسب فنية وبدنية للاعبين؛ من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي قدمه الفريق قبل توقف المسابقة.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أضاف عبدالحفيظ، أن الجزء الأول من المرحلة المقبلة قد يشهد إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع يتخلله خوض مباراة أو مباراتين على أقصى تقدير، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

وأوضح أن الجزء الثاني من مرحلة الإعداد سيكون في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي ــ حال إقامته ــ وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية الكاملة للفريق من فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.