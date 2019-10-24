شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولي: أهدي الفوز لجماهير الإسماعيلي.. ولم نحسم التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى أحمد مدبولي، جناح وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فوز الفريق أمس، إلى جماهير الدراويش، التي شعرت بالإحباط بعد الخسارة أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز.

فاز الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل لا شىء في ذهاب دور الــ16 بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

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وقال «مدبولي» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «نلعب كرة قدم جماعية، سنعمل على تقديم نفس الأداء خلال مباراة العودة في الإمارات، تأهُلنا لم يحسم حتى الآن».

وواصل: «مصالحة الجماهير وسعادتها اليوم أهم مكاسب الانتصار، أشكر زملائى على الإصرار الذي تَحلّوا به في اللقاء».

واختتم: «لقاء العودة لن يكون سهلا، ولكن نتيجة لقاء اليوم خطوة جيدة نحو التقدم للأمام وبلوغ الدور المقبل بمشيئة الله».