شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة 5 لدوري الأبطال: ليفربول يكسر سلسلته السلبية و«ميرتنز» يتخطى «مارادونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول فوزًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 4-1 على مضيفه، جينك البلجيكي، في مباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وحقق الريدز أول انتصار لهم خارج قواعدهم في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بعد الخسارة في آخر 4 مباريات لعبها الفريق خارج قواعده في هذه المرحلة من البطولة.

ولمع لاعب الوسط الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الـ4، ليسجل اللاعب في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وجاء هدف «تشامبرلين» الثاني في المباراة ليدون الهدف رقم 200 لليفربول في عهد دوري الأبطال، ليكون رابع فريق إنجليزي يصل إلى هذا الحاجز التهديفي بعد مانشستر يونايتد، أرسنال وتشيلسي.

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وفاز ليفربول بـ25 مباراة من بين آخر 30 مباراة له في مختلف البطولات (25 فوز، 3 تعادلات وهزيمتين)، بينما تلقى جينك البلجيكي خسارته الأولى في ملعبه بدوري الأبطال منذ الخسارة ضد روما في عام 2002 (1-0).

وشهدت المباراة تسجيل الثنائي الهجومي ساديو ماني ومحمد صلاح لهدفين بواقع هدف لكل لاعب، ليحافظ الثنائي الأفريقي على سجلهما التهديفي المتصاعد في دوري الأبطال، ويصبحا قريبان من معادلة رقم الهداف التاريخي لليفربول في تاريخ دوري الأبطال، والمدون باسم ستيفن جيرارد (30 هدف باحتساب الأهداف المسجلة في التصفيات التأهيلية.. صلاح سجل 19 وماني سجل 16).

وفي النمسا، عاد نابولي بانتصار غال وهام من قواعد ريد بول سالزبورج، بعد الفوز عليهم بنتيجة 3-2، ليعتلي نابولي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن ليفربول.

وشهدت المباراة تسجيل الجناح البلجيكي درايس ميرتنز لهدفين، ليعزز من إجمالي سجله التهديفي بقميص نابولي إلى 116 هدف، ويتخطى سجل الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو ماردونا (115) ويصبح الهداف التاريخي الثاني لنابولي خلف السلوفاكي ماريك هامسيك (121 هدف).

وشهدت المباراة تسجيل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هولاند لهدفين، ليسجل هداف سالزبورج للمباراة الثالثة على التوالي في دوري الأبطال، ويرفع من رصيده إلى 6 اهداف في المسابقة، ويصبح ثاني لاعب عمره أقل من 20 عام يتمكن من التسجيل في جميع مبارياته الـ3 الأولى في دوري الأبطال، بعد كريم بنزيما (مع ليون).