شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة 6 لدوري الأبطال: الأهداف العكسية تنقذ برشلونة وجدار إنتر يحافظ على سجل «كونتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة انتصارًا صعبًا بعد أن تغلب على مضيفه، سلافيا براج التشيكي، بنتيجة 2-1، في مباراة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال.

واحتاج برشلونة إلى هدف عكسي ليسجل هدفه الثاني في المباراة وهدف الفوز، ليرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط في صدارة واحدة من أقوى مجموعات هذه المرحلة في دوري الأبطال.

ولعبت الأهداف العكسية دورًا هامًا للعملاق الكتالوني في الفوز خارج قواعده، فهذه هي ثالث مباراة تحسم لصالح برشلونة بهدف عكسي، من بين آخر 5 مباريات فاز بها الفريق خارج ملعبه في دوري الأبطال (1-0 ضد سبورتينج لشبونة في موسم 17/18 و1-0 ضد مانشستر يونايتد في الموسم الماضي).

وأوضحت الإحصائيات أن مجموع الأهداف العكسية التي جاءت لمصلحة برشلونة في دوري الأبطال منذ موسم 2017/2018 بلغ 7 أهداف، وهو ثاني أعلى رصيد تهديفي للنادي خلال هذه الفترة بعد ليونيل ميسي (19)، في حين أن أفضل هدافي برشلونة خلال هذه الفترة (بعد ميسي)، هما عثمان ديمبيلي وسواريز برصيد 4 أهداف لكل لاعب.

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وفشل سواريز في التسجيل خارج قواعد برشلونة في دوري الأبطال للمباراة رقم 20 على التوالي، ليفشل اللاعب في التسجيل خلال آخر 1497 يومًا في دوري الأبطال خارج ملعب كامب نو، منذ هدفه في سبتمبر 2015 ضد روما في العاصمة الإيطالية، وسدد لويس سواريز منذ هذه المباراة 64 تسديدة دون النجاح في تسجيل أي هدف.

ولمع ليونيل ميسي كالعادة مسجلًا هدف برشلونة الأول في المباراة، ليسجل الأرجنتيني للموسم الخامس عشر على التوالي في دوري الأبطال محققًا سلسلة تهديفية للاعب غير مسبوقة في البطولة.

وأصبح سلافيا براج هو الخصم رقم 33 المختلف الذي يسجل ضده ميسي في دوري الأبطال، ليعادل الأسطورة الأرجنتيني الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تهديفًا ضد منافسين مختلفين في تاريخ دوري الأبطال والمدون باسم الإسباني راؤول جونزاليس والهداف التاريخي للبطولة كريستيانو رونالدو (33 خصمًا مختلفًا).

وفي إيطاليا، حقق إنتر ميلان فوزه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم بعد أن تغلب على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0، في مباراة شهدت استمرار سلسلة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بعدم الخسارة في أي مباراة على ملعبه في المسابقة (11: 5 إنتصارات و6 تعادلات).

ولم يتعرض إنتر سوى لـ5 محاولات تسديد طوال المباراة من الجانب الألماني، وهو السجل الأقل الذي يتعرض له إنتر من محاولات التسديد في مباراة على ملعبه في دوري الأبطال، منذ بداية تجميع الإحصائيات من موقع «أوبتا» الإحصائي موسم 2003/2004.

وواصل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التألق وسجل هدفًا من بين هدفي فريقه، وأصبح اللاعب (22 سنة و62 يوم) هو أصغر لاعب من إنتر يسجل في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا منذ النيجيري أوبافيمي مارتينيز (20 سنة و118 يوم) في فبراير 2005.