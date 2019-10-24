20 ألف يورو لاتحاد الكرة الألماني بسبب العزف الخاطئ لنشيد ألبانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019 تعرض ​الاتحاد الفرنسي لكرة القدم​ لغرامة مالية قدرها 20 الف يورو بعد الاخفاق في عزف النشيد الوطني لألبانيا​ خلال مباراة الفريقين الشهر الماضي في تصفيات ​كأس أمم أوروبا 2020​.

Advertisements وفوجئت الجماهير في استاد دو فرانس بعزف النشيد الوطني لاندورا بدلا من البانيا خلال المباراة التي جرت في شهر أيلول الماضي. وظهرت وقتها علامات الارتباك على لاعبي منتخب البانيا لدى عزف النشيد الوطني لاندورا في الوقت الذي تفاعلت فيه جماهير البانيا عبر صفافير الاستهجان وصيحات الاستنكار. جدير بالذكر أن المباراة إنتهت بفوز فرنسا بنتيجة 4-1.

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