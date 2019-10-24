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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 20 ألف يورو لاتحاد الكرة الألماني بسبب العزف الخاطئ لنشيد ألبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
تعرض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لغرامة مالية قدرها 20 الف يورو بعد الاخفاق في عزف النشيد الوطني لألبانيا خلال مباراة الفريقين الشهر الماضي في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.
وفوجئت الجماهير في استاد دو فرانس بعزف النشيد الوطني لاندورا بدلا من البانيا خلال المباراة التي جرت في شهر أيلول الماضي.
وظهرت وقتها علامات الارتباك على لاعبي منتخب البانيا لدى عزف النشيد الوطني لاندورا في الوقت الذي تفاعلت فيه جماهير البانيا عبر صفافير الاستهجان وصيحات الاستنكار.
جدير بالذكر أن المباراة إنتهت بفوز فرنسا بنتيجة 4-1.
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