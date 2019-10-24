رودريغو غوس يغتنم الفرصة لكسب ثقة زيدان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

أعطى زين الدين زيدان رودريغو غوس فرصة لاظهار جودته ضد غلطة سراي وأمسكها البالغ من العمر 18 عامًا دون تردد.



في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا ، تفوق المهاجم البرازيلي في كل ما طلب منه وتم إحضاره إلى الأضواء في لعبة احتاج ريال مدريد للفوز بها.

برر رودريغو اختيار زيدان الشجاع بأداء رائع في تركيا ، بعد أن أشاد الفرنسي سابقًا بموقف الشاب منذ وصوله إلى لوس بلانكوس.

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على الرغم من ارتفاع سعر انتقاله ، أظهر الشاب التواضع أثناء التدريب مع الفريق الأول أو ريال مدريد كاستيلا ، الذي سيشارك معه يوم السبت ضد فيرول.

يهدف رودريغو إلى النجاح في النادي وهو يدرك أنه لا ينبغي له أن يسارع للوصول إلى النخبة ، بينما انتظر زيدان في اللحظة المناسبة لمنحه مكانًا في التشكيلة الأساسية.

كان لوكاس فاسكويز وإبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور متقدمين أيضًا على المهاجم البرازيلي في ترتيب اختيار اللاعب الفرنسي ، لكن يبدو أنه نجح في تجاوزهم في غضون أسابيع.

زيدان ، من جانبه ، أدرك خلال شهرين ونصف العمل مع رودريغو أن اللاعب لديه إمكانات هائلة ، وعلى الرغم من أن مباراته الأولى عندما بدأ في منتصف أكتوبر ، إلا أن هناك الكثير في المستقبل القريب الشهور.