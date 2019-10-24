سولسكاير : هاري كين أفضل اللاعبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

وصف أولي غونار ​سولسكاير​ اللاعب هاري كاين بأنه واحد من الأفضل ردًا على تعليقات روي كين بأن ​مانشستر يونايتد​ يجب أن يوقع مع مهاجم ​توتنهام​.



وقال سولسكاير: "روي واضح ومباشر، أليس كذلك؟ بالنسبة لنا، إنه يعمل بجد. استعادة أنتوني مارسيال سيكون بمثابة دفعة كبيرة بالنسبة لنا وأنا متأكد عندما يعود أنتوني سيساعد ماركوس راشفورد. مع التقدم الذي أحرزناه، بالسرعة والمهارات، أتطلع إلى الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف: "ليس هناك الكثير من ليفاندوفسكي وكاين. إنهم مثل آلان شيرر ورود فان نيستلروي، هداف رائع. إنه أحد الأفضل، لكنه لاعب في توتنهام".