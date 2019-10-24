بونوتشي: دي ليخت سيصبح المدافع الأقوى في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

دافع ​ليوناردو بونوتشي​، مدافع ​نادي يوفنتوس​، عن زميله في السابق ​ماتياس دي ليخت​، بعد الإنتقادات العدّة التي وُجهت إليه في الفترة الماضية منذ إنتقاله إلى صفوف البيانكونيرو.



وقال بونوتشي، في تصريحات نشرها موقع غول الايطالي: "دي ليخت يكافح في فترته الأولى مع يوفنتوس كما فعلنا جميعنا من قبل، عليه أن نتركه هادئا، لديه الإمكانيات ليكون أفضل مدافع وأقوى مدافع في العالم".

وأضاف: "إرتداء قميص يوفنتوس يزيد الضغطات عليك، هذا الأمر لا مفر منه، بالنهاية دي ليخت إنسان ومعرض أن يخطئ، لكنه سيصبح الأقوى في المستقبل".