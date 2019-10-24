- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بونوتشي: دي ليخت سيصبح المدافع الأقوى في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
دافع ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس، عن زميله في السابق ماتياس دي ليخت، بعد الإنتقادات العدّة التي وُجهت إليه في الفترة الماضية منذ إنتقاله إلى صفوف البيانكونيرو.
وقال بونوتشي، في تصريحات نشرها موقع غول الايطالي: "دي ليخت يكافح في فترته الأولى مع يوفنتوس كما فعلنا جميعنا من قبل، عليه أن نتركه هادئا، لديه الإمكانيات ليكون أفضل مدافع وأقوى مدافع في العالم".
وأضاف: "إرتداء قميص يوفنتوس يزيد الضغطات عليك، هذا الأمر لا مفر منه، بالنهاية دي ليخت إنسان ومعرض أن يخطئ، لكنه سيصبح الأقوى في المستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر بونوتشي: دي ليخت سيصبح المدافع الأقوى في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.