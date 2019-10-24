5 عوامل تنقص برشلونة لإحراز الثلاثية «دوري الأبطال والإسباني وكأس الملك»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

يتصدر برشلونة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط من مباراته الثلاث الأولى ، وهي حصيلة مثيرة للإعجاب بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند وسلافيا براغ، بالإضافة إلى إنتر ميلان.



يجب أن يكون سببًا للفرح ، لكن الواقع ليس إيجابيًا جدًا. لقد عانى الكاتالونيون كثيرًا في كل من المباريات الأوروبية حتى الآن ، وقد بدوا مضطربين.

كان تير شتيجن منقذهم في المباريات الثلاث ، حيث كان أفضل لاعب وصانعة كبيرة لكسب النقاط.

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حدث ذلك في دورتموند ، في المنزل إلى إنتر وبراغ. لا يسيطر برشلونة على الألعاب كما يحلو لهم ، ولا يهيمن خط الوسط على الكرة.

برشلونة تفوق على معارضتهم. ركض إنتر 10 كيلومترات إضافية ، بينما ركض سلافيا 16 كيلو مترًا.

في لحظات القلق ، ليس لديهم شخصية كارليس بويول لتجميع الأشياء معًا. لا أحد قد تولى منه ، كما شوهد في براغ

لا يمكن لإرنستو فالفيردي إيجاد حلول. لا يعمل شيء ما وتثبت تعليقات تير شتيجن وجود مشكلة.

لا يستطيع لويس سواريز التسجيل بعيداً عن المنزل وبصرف النظر عن ليونيل ميسي ، فهم يكافحون.