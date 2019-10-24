المصارع منصور: الظهور مع هوجان تحقيق للحلم.. ومتشوق لمواجهة سيزارو

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
يشهد استاد الملك فهد الدولي في الرياض يوم الخميس القادم 31 أكتوبر 2019، ظهور أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان، وهي الليلة التي ستشهد أيضا مواجهة نجم «WWE» السعودي منصور، في وجه المصارع سيزارو في عرض «كراون جول».
ووصف منصور هذه الأمسية بأنها تحقيق لحلم حياته، إذ سيوجد على نفس الحلبة مع أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان الذي سيظهر مع فريقه الخماسي في مواجهة فريق الأسطورة الآخر ريك فلير، وذلك في النزال المرتقب بين فريقيهما في ليلة كراون جول 2019.
وقال منصور: «لم أكن أعتقد مطلقاً أنني سأشارك في حدث عالمي وضخم مثل كراون جول مع أسطورة المصارعة الحرة في العالم هالك هوجان، إنه أمر لا يصدق. منذ أن كنت صغيراً، وأنا وأصدقائي من عشاق المصارعة الحرة، كنا نتابعها بشغف، وكان هوجان أحد أفضل المصارعين على مستوى العالم وربما الأكثر شهرة فيهم في ذلك الوقت، وبالنسبة لي فإن ظهوري في حدث كراون جول برفقة أساطير المصارعة أمثال هوجان وفلير ومراقبتهم لي أثناء نزالي مع سيزارو من خلف الكواليس فرصة ثمينة».
وأردف: «ولدت في الرياض ولا يزال لدي الكثير من أفراد العائلة والأصدقاء الذين يعيشون هناك، لذلك سيكونون بالتأكيد في الموعد لتشجيعي. وأنا متشوق جداً لإظهار إمكاناتي أمام حشد جماهيري ضخم».
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