شكرا لقرائتكم صالح جمعة يغسل أحزان دكة الأهلى فى نادى ليلى "صورة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الغضب الشديد على جماهير النادى الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعى، بتداول صورة عن صالح جمعة لاعب الفريق الكروي أثناء خروجه من نادي ليلي بشارع البحر الأعظم، وهو ما أثار غضب جماهير القلعة الحمراء المساندة للاعب فى الفترة السابقة.

صالح جمعة خارج حسابات الأهلي فنيا



خرج صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى ظل استبعاد اللاعب الدائم من قائمة المباريات، والاعتماد على الوافد الجديد محمد مجدى قفشة بشكل أساسي.

ويمر صالح جمعة بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذى يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتى تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعي.