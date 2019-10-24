شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. الأتوبيسات تتوافد على القلعة البيضاء لنقل الجماهير لاستاد السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ توافد عدد كبير من الأتوبيسات على مقر نادي الزمالك، والمخصصة لنقل الجماهير البيضاء إلى ملعب السلام، لمؤازرة الفريق البيض في مباراته ضد جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

وتعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد رفض الفريق السنغالى الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليصٌروا على موقفهم برفض خوض المباراة بعد التعديلات التى أجريت، ليتم إعادة المباراة مُجددًا اليوم.