شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على حالة قائد الأهلي الطبية قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطمأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على حالة حسام عاشور كابتن الفريق الأحمر قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

يعاني حسام عاشور من إصابة في القدم تعرض لها خلال تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي، للانتظام في التدريبات الجماعية، حيث يغيب حسام عاشور عن تدريبات الأهلي على مدار الأيام الماضية بعد تعرضه للإصابة ويكتفى قائد النادي الأهلي بخوض تدريبات في الجيم وتدريبات تأهيلية خفيفة على هامش التدريبات اليومية.

وأبلغ الجهاز الفنى اللاعبين بالحصول على إجازة لمدة 48 ساعة غداً الجمعة وبعد غد السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد، ويؤدى الأهلى مرانه مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ثم يحصل الفريق على الإجازة، انتظاراً للاستقرار على مكان المعسكر الخارجى الذى من المنتظر أن يخوضه الفريق خلال الفترة المقبلة ولمدة أسبوع، وتوقفت بطولة الدورى العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول، وبالتالى لا توجد أى ارتباطات رسمية لفريق الكرة الأول بالأهلى لمدة شهر من الآن.