شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينراسيون .. الأبيض يجتمع بفندق الإقامة قبل مواجهة بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكان من المقرر إقامة مباراة الزمالك 29 من شهر أكتوبر الماضى، إلا أنه تم تأجيلها بعد اعتراض الفريق السنغالى على تغيير موعد ومكان اللقاء، وبعد حالة من الشد أو الجذب بين الطرفين، تم الانتهاء إلى إقامتها اليوم بالسلام.
وخاض الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال 3 لقاءات فى البطولة الأفريقية، مواجهتان أمام ديكاداها الصومالى، فى لقائي الذهاب والعودة من دور الـ 64، ومباراة أمام جينيراسيون فى ذهاب دور الـ 32، وهي المباراة التي انتهت لصالح بطل السنغال بنتيجة هدفين مقابل هدف ، سجل هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 75 ، بينما سجل بطل السنغال الهدفين فى الدقيقة 12 و 69
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