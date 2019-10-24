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الخليج 365 يكشف أول اللاعبين المستبعدين من حسابات البدرى...

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جدة - عمرو شويل خرج عمر السعيد مهاجم الزمالك، من حسابات حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.

 

كشف مصدر بالمنتخب أن عمر السعيد لم ينجح فى إقناع البدرى بمستواه فى المعسكر السابق لودية بتسوانا، موضحا أنه لن تتم الاستعانة به فى المعسكر المقبل.

 

وأوضح أن البدرى سيضم كوكا وحسام حسن، بجانب الاعتماد على محمد صلاح فى مركز المهاجم الصريح إذا لزم الأمر.

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