شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أول اللاعبين المستبعدين من حسابات البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أن البدرى سيضم كوكا وحسام حسن، بجانب الاعتماد على محمد صلاح فى مركز المهاجم الصريح إذا لزم الأمر.
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