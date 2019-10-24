شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك المتوقع ضد جينيراسيون السنغالي .. مصطفى محمد يقود الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

وتعاد مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد رفض الفريق السنغالى الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليصٌروا على موقفهم برفض خوض المباراة بعد التعديلات التى أجريت، ليتم إعادة المباراة مُجددًا اليوم.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة بتشكيل قوي مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي "عبد الله جمعة"

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى محمد