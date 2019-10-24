شكرا لقرائتكم تكريم رامي عاشور في افتتاح بطولة أمريكا للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينوي منح رامي عاشور درع شرفي تكريما لمسيرته الحافلة بالانجازات في لعبة الاسكواش، وذلك بعد اعلان البطل المصري اعتزاله في بداية العام الجاري، واحترف رامى عاشور الاسكواش فى 2006، ووصل فنان الاسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.
وحصل فنان الاسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الاسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014 .
وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.
فى أبريل الماضى أعلن رامى عاشور أسطورة الاسكواش المصرى اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .
ومازال الاسكواش المصرى ينتظر الكثير من البطل العالمى خارج القفص الزجاجى كما أبدع وأمتع داخله.
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