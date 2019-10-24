شكرا لقرائتكم عطل مفاجئ في الطائرة يؤجل سفر بيراميدز إلى تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور.
خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور.
خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل مفاجئ في الطائرة يؤجل سفر بيراميدز إلى تنزانيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.