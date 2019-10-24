شكرا لقرائتكم عطل مفاجئ في الطائرة يؤجل سفر بيراميدز إلى تنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل فريق بيراميدز سفره إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز ، في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل، إلى الغد بدلا من اليوم الخميس بسبب عطل مفاجئ فى الطائرة. أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه للمباراة، وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم: حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور. Advertisements خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.

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