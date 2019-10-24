شكرا لقرائتكم بيراميدز يعدل برنامج السفر لـ تنزانيا استعدادا لمباراة يانج افريكانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان من المقرر أن تسافر بعثة بيراميدز فى الواحدة ظهر اليوم إلى تنزانيا الا ان حدوث عطل مفاجئ بالطائرة عطل السفر، ليقرر ديسابر تغيير برنامج السفر حيث سيتجمع اللاعبون فى أحد فنادق القاهرة فى الثامنة مساء اليوم، على أن تكون رحلة السفر الجديدة فى الثامنة صباح غدًا الجمعة.
وضمت قائمة بيراميدز فى رحلة تنزانيا كلاً من..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور
خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق
خط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس
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