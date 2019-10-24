شكرا لقرائتكم هل طلب بركات من فتحى التنازل عن الشارة لـ محمد صلاح؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدل واسع حول مصير شارة قيادة منتخبنا الوطنى بعد تولى الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدرى المسئولية الفنية للفراعنة، خاصة بعد ارتداء أحمد فتحى لها فى أول مباراة فى عهد البدرى، والتى جاءت أمام بتسوانا، وهى المباراة التى شهدت غياب محمد صلاح.

وأكد البعض أن هناك اتجاها لدى الجهاز الفنى للمنتخب لمنح الشارة لمحمد صلاح فى معسكر نوفمبر المقبل، وهو ما قام الخليج 365 بالسؤال عنه لدى جميع أطراف الأزمة.

مسئولو المنتخب أكدوا أن ملف شارة القيادة لم يتم فحته بشكل رسمى حتى هذه اللحظة، فى الوقت الذى وجد الجهاز الفنى أن أحمد فتحى هو القائد الأفضل فى المعسكر الماضى، والذى شهد غياب محمد صلاح بداعى الإصابة، مضيفين أنه بمجرد وصول محمد صلاح فى المعسكر الجديد وتجمع باقى اللاعبين سيتم اتخاذ القرار النهائى وتحديد قائد الفريق، مشدداً أن لا يوجد أى لاعب يضمن تواجده فى المعسكر القادم، وبالتالى فالحديث عن ملف كابتن المنتخب سابق لأوانه كثيراً.

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وعلم الخليج 365 أيضاً أن محمد بركات مدير منتخب مصر لم يتحدث مع أحمد فتحى من قريب أو بعيد فى ملف شارة القيادة كما تردد، وأن مناقشة الملف مؤجلة فى الوقت الحالى، بينما لازال الجهاز الفنى لم يحسم موقفه بخصوص هوية حامل شارة قيادة الفراعنة فى الفترة المقبلة بداية من معسكر نوفمبر.