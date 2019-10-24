كواليس الساعات الأخيرة لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون...

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جدة - عمرو شويل طوارئ قبل مباراة الزمالك ضد جينراسيون



أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، حالة الطوارئ، خلال الساعات الأخيرة لمباراة الزمالك ضد جينراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها اليوم.

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون



تقام مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 14-10-2019، فى إطار إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بملعب السلام فى القاهرة.

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محاضرة أخيرة لميتشو قبل مباراة الزمالك وجينراسيون



قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، إلقاء محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، قبل ساعات قليلة من مباراة جينراسيون، وتشهد المحاضرة إعلان المدرب الصربي التشكيل الأساسي للمباراة والخطة المنتظر تطبيقها على مدار الـ90 دقيقة.

الزمالك ضد جينيراسيون



تشهد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون صراع خاص بين الناديين، فى ظل الأزمة الكبري التى شهدتها المباراة بعدما تقرر إلغائها فى الموعد الأول لاعتراض بطل السنغال على إقامتها فى الإسكندرية بدل من القاهرة وبعد سلسلة من المداولات قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إعادة المباراة اليوم فى ملعب السلام بالقاهرة مع تحمل كاف كافة تكاليف قدوم النادي السنغالي إلى القاهرة للمرة الثانية.