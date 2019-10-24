شكرا لقرائتكم فوبيا رقم 23 لفايلر في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظام مختلف على كل الأصعدة يتبعه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي داخل جهاز الكرة الأحمر، منذ توليه المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

ونجح فايلر في تطوير أداء الأهلي بشكل كبير، كما تحسنت نتائج الفريق بشكل ملحوظ في عهدة، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، كما نجح فايلر في التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب المنافس التقليدي الزمالك بعد أيام قليلة من توليه المسئولية.

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ويمتاز فايلر بالهدوء الشديد والصرامة في نفس الوقت، كما يرفض فايلر التدخل في عمله بأي شكل وهو ما ظهر في مطالبتة إدارة ناديه بعدم التعاقد مع أي لاعب أو التجديد لأى نجم إلا بالعودة له

ويتحفظ فايلر منذ قدومه للأهلي على فكرة كثرة عدد اللاعبين في المران، مؤكداً أنه لا يستطيع العمل في وجود أكثر من 23 لاعباً، ولذلك فهو دائماً ما يختار 23 لاعباً لتدريبهم على أن يتدرب الباقون مع المدرب المساعد بعيداً عنهم، كما يرفض فايلر اصطحاب عدد كبير من اللاعبين في المعسكرات ويفضل التركيز مع عدد مُحدد من اللاعبين.