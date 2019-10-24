شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يساند محمد محمود : اختبار صعب لشاب واعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب إكرامى عبر تويتر : "خبر مؤلم جداً إصابة محمد محمود و غيابه عن الفريق لـ٦ أشهر أخري لكن الحمد لله دائماً و أبداً، إختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك و إيمانك ،ابقي مبتسماً متفائلاً يا محمد كما عاهدناك و ستعود أقوي بإذن الله"

خبر مؤلم جداً إصابة محمد محمود و غيابه عن الفريق ل٦ أشهر أخري لكن الحمد لله دائماً و أبداً، إختبار صعب لشاب واعد لكني أثق في قوة عزيمتك وإصرارك و إيمانك ،ابقي مبتسماً متفائلاً يا محمد كما عاهدناك و ستعود أقوي بإذن الله

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