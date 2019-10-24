عبد الله السعيد يكشف موعد اعتزاله كرة القدم...

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جدة - عمرو شويل أخطر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطنى، بعض زملائه المقربين بموعد اعتزاله كرة القدم ، خاصة أنه أتم عامه الـ34. وكشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد، أنه أبلغ زملائه فى بيراميدز بأنه ينوى الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، مكتفيا بما قدمه لكرة القدم طوال السنوات الماضية. يذكر أن عبد الله السعيد يشارك أساسيا مع ناديه بيراميدز ويظهر بمستوى طيب مع الفريق، بجانب انضمامه للمنتخب الوطنى الأول مؤخرا فى المعسكر الأول للفراعنة بقيادة حسام البدرى.

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