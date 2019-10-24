شكرا لقرائتكم محمود متولى يقترب من تدريبات الأهلى بعد تحسن حالته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد محمود طبيب الأهلى، تحسن حالة محمود متولى مدافع الفريق الذى بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، وينفذ اللاعب حالياً المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلى فى الوقت الحالى، قبل العودة للانتظام فى التدريبات الجماعية قريبا.

محمود متولى يواصل أداء تدريبات فى الجيم، والخضوع لبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائى التأهيل بالجهاز الفني؛ لتجهيزه للمرحلة المقبلة، ويعانى متولى من إصابة فى العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك الذى حسمه الأهلى لصالحه للمرة 11 فى تاريخه.

وتوقفت بطولة الدورى العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول، وبالتالى لا توجد أى ارتباطات رسمية لفريق الكرة الأول بالأهلى لمدة شهر من الأن، وهى الفترة التى تصب فى مصلحة مصابين الأهلى ومنهم محمود متولي.