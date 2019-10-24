شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق حامد الـ31... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على تويتر بعيد ميلاد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض ، الذى يحتفل اليوم اليوم بعيد ميلاده الـ31 كونه من مواليد 24 أكتوبر 1988.

يعد طارق حامد أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، وانتقل لنادى الزمالك منذ عام 2014 قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الأبيض لا غنى عنه.

كما يشارك طارق حامد بشكل أساسى مع المنتخب الوطنى خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد العناصر فى صفوف الفراعنة خلال مونديال روسيا الأخير.

Advertisements

طارق حامد من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ مسيرته الكروية مع نادى سموحة، وفى موسم 2011 /2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى السكندرى، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك فى موسم 2014 /2015 لمدة ثلاثة مواسم، حيث وجد صعوبة فى الوصول لتشكيلة الزمالك الاساسية إلا أنه تمسك بالفرصة وقاتل حتى أصبح أهم لاعب فى وسط القلعة البيضاء وحجز لنفسه موقعاً فى تشكيلة الفراعنة.

وحقق طارق حامد مع الزمالك عدة بطولات، هى الدوري الممتاز عام 2015 مع المدرب البرتغالي فيريرا، كما حصد حامد كأس مصر أعوام 2015 على حساب الأهلي، و2016 على حساب الأهلي، و2018 على حساب سموحة السكندري بركلات الترجيح و 2019 على حساب بيراميدز، وكأس السوبر المصري بالإمارات على حساب الأهلي 2017 بركلات الجزاء، والسوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي 2018 ، وبطولة الكونفدرالية 2018 على حساب نهضة بركان المغربى .

كما نجح طارق حامد في التأهل مع منتخب مصر إلى كأس العالم بروسيا 2018 مع المدرب كوبر، وذلك بعد غياب 28 عاما، وشارك في المباريات كلاعب أساسي.