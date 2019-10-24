الأهلي يقسم خطة الإعداد خلال التوقف على مرحلتين.. اعرف التفاصيل...

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وأضاف عبد الحفيظ أن الجزء الأول من المرحلة المقبلة قد يشهد إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع يتخلله خوض مباراة أو مباراتين على أقصى تقدير، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
وأوضح أن الجزء الثاني من مرحلة الإعداد سيكون في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي ــ حال إقامته ــ وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية الكاملة للفريق من فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.
وكشف عبد الحفيظ أن ناديه تلقي ثلاثة عروض لخوض معسكر إعداد خارجي الشهر المقبل، مؤكدًا أن الأمر تحت الدراسة في الوقت الحالي؛ من أجل حسمه خلال الساعات المقبلة، مضيفاً أن العروض التي وصلت النادي تمثلت في إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع؛ في الإمارات أو الكويت، أو سلطنة عمان، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة .
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