شكرا لقرائتكم الأهلي يقسم خطة الإعداد خلال التوقف على مرحلتين.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن خطة الإعداد خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار تأجيل مسابقة الدوري الممتاز.

أكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قام بتقسيم المرحلة إلى جزئين؛ يسعى خلالهما لتحقيق أكبر مكاسب فنية وبدنية للاعبين؛ من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي قدمه الفريق قبل توقف المسابقة.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجزء الأول من المرحلة المقبلة قد يشهد إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع يتخلله خوض مباراة أو مباراتين على أقصى تقدير، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

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وأوضح أن الجزء الثاني من مرحلة الإعداد سيكون في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي ــ حال إقامته ــ وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية الكاملة للفريق من فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف عبد الحفيظ أن ناديه تلقي ثلاثة عروض لخوض معسكر إعداد خارجي الشهر المقبل، مؤكدًا أن الأمر تحت الدراسة في الوقت الحالي؛ من أجل حسمه خلال الساعات المقبلة، مضيفاً أن العروض التي وصلت النادي تمثلت في إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع؛ في الإمارات أو الكويت، أو سلطنة عمان، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة .