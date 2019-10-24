شكرا لقرائتكم الزمالك يغلق الباب فى وجه كهربا ويؤكد: منتظرون وجوده فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة كهربا مع الزمالك لا تزال مستمرة



عادت أزمة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك السابق، مع مسئولي القلعة البيضاء، لنقطة الصفر، بعدما كشف مصدر مسئول بالنادي، رفض فكرة عودة اللاعب مرة أخرى فى الميركاتو الشتوي المقبل.

ورحل محمود عبد المنعم كهربا عن صفوف نادي الزمالك، وأعلن الانتقال لنادي أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، دون الحصول على أذن القلعة البيضاء.

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محمود كهربا هرب من الزمالك



وكشف مصدر مسئول بالزمالك لـ"الخليج 365"، أن كهربا هرب بدون أذن ناديه ورحل فى وقت صعب كان الفريق فى حاجة لجهوده الفنية، ورغم ذلك لم ينظر لهذه الأمور وفضل الهروب وفكرة عودته لصفوف القلعة البيضاء أصبحت مرفوضه.

أضاف المصدر الزملكاوي، أن النادي الأبيض غير منشغل فى الوقت الحالي بمستقبل كهربا وما يشعلهم فقط فى هذا الملف هو الحفاظ على حقوق الزمالك، وعدم التفريط فيها بعد هروب اللاعب.

الزمالك يعلق على انتقال كهربا للنادي الأهلي



وعلق المصدر على إمكانية انتقال كهربا لصفوف النادي الأهلي، مؤكدا أن هذا الأمر لا يخص الزمالك حيث هناك قضية بين النادي واللاعب وسيكون هناك عقوبات ضده بسبب الهروب وبالتالى ننتظر رؤيته داخل النادي الأهلي فى المرحلة القادمة وسيكون القرار وقتها فى يد الفيفا والمحكمة الرياضية.