تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بمركزها عالميًا.. والسنغال على قمة إفريقيا.. وتونس تربعت على المنتخبات العرببة.. وبلجيكا تواصل الصدارة

الموجز

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أكتوبر والذي شهد حفاظ المنتخب المصري على ترتيبه في الـ49 عالميًا.

المنتخب المصري

وحافظ المنتخب المصري على موقعه بالمركز 49 على مستوى العالم، في جدول التصنيف الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، كما حافظ منتخب الفراعنة على مركزه السادس إفريقيًا والرابع عربيًا.

السنغال على قمة إفريقيا وتونس عربيًا

وواصل المنتخب السنغالي حفاظه على القمة الإفريقية بينما احتل المركز الـ20 على المستوى العالمي، وتربعت تونس على قمة المنتخبات العربية والثانية على المستوى الإفريقي بينما احتل المركز الـ29 عالميًا.

البلجيكي بالصدارة

واستمر المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي الذي لم يشهد أي تغييرات على المراكز من الثاني إلى الرابع أيضا، إذ بقيت البرازيل بالمركز الثاني ثم فرنسا في التصنيف الثالث ويليها المنتخب الإنجليزي في المرتبة الرابعة.

أوروجواي تتقدم

ونجح منتخب أوروجواي في التقدم للمركز الخامس على حساب منتخب البرتغال الذي تراجع للتصنيف السادس، كما تمكّن منتخب كرواتيا من التقدم في جدول التصنيف إلى المركز السابع على حساب منتخب إسبانيا الذي تراجع للتصنيف الثامن، وعلى النسق ذاته، تقدم منتخب الأرجنتين إلى التصنيف التاسع، بينما تقهقر منتخب كولومبيا إلى المركز العاشر.

نيكاراجوا وجنوب السودان يحققان أفضل تقدم

وشهد التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، العديد من التغييرات، خاصة أن التوقف الدولي الأخير، شهد إقامة 184 مباراة دولية ما بينن رسمية وودية.

منتخب نيكاراجوا

وحقق منتخبا نيكاراجوا ووجنوب السودان أفضل قفزة في التصنيف الذي صدر صباح اليوم، بتقدم كل منهما 11 مركزا دُفعة واحدة، حيث يحتل الاول المركز 137، والثاني 162.

أوكرانيا تتقدم

وعلى مستوى الخمسين الأوائل، تقدم منتخب أوكرانيا 3 مراكز لتصبح في المركز 22، وتقدم منتخب اليابان أيضا 3 مراكز ليحسّن موقعه للمركز 28.

وحقق منتخب موريشيوس أكبر تراجع بين منتخبات العالم، بعدما تقهقر 12 مركزا دُفعة واحدة، ليصبح في المركز 173 بين منتخبات العالم.

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة كالآتي:

1- بلجيكا

2- فرنسا

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3- البرازيل

4- إنجلترا

5- أوروجواي

6- البرتغال

7- كرواتيا

8 إسبانيا

9- الأرجنتين

10- كولومبيا

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الإفريقية الأولى كالآتي:

1- السنغال (20 عالميًا)

2- تونس (29 عالميًا)

3- نيجيريا (35 عالميًا)

4- الجزائر (38 عالميًا)

5- المغرب (42 عالميًا)

6- مصر (49 عالميًا)

7- غانا (51 عالميًا)

8- الكاميرون (52 عالميًا)

9- الكونغو (54 عالميًا)

10- كوت ديفوار (56 عالميًا).