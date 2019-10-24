شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعدل برنامج السفر إلى تنزانيا بعد عطل الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
وضمت قائمة بيراميدز فى رحلة تنزانيا كلاً من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوى ومهدى سليمان وأحمد دعدور
خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدى وطارق طه وعبد الله بكرى وعلى جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق
خط الهجوم: أحمد على وجون أنطوى ودودو الجباس.
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