شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعدل برنامج السفر إلى تنزانيا بعد عطل الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى برنامج السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز الأحد المقبل، فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر أن تسافر بعثة بيراميدز فى الواحدة ظهر اليوم إلى تنزانيا إلا أن عطلا مفاجئا بالطائرة عطل السفر، ليقرر ديسابر تغيير برنامج السفر، حيث سيتجمع اللاعبون بأحد فنادق القاهرة فى الثامنة مساء اليوم، على أن تكون رحلة السفر الجديدة فى الثامنة صباح غد الجمعة.

وضمت قائمة بيراميدز فى رحلة تنزانيا كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى ومهدى سليمان وأحمد دعدور

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خط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدى وطارق طه وعبد الله بكرى وعلى جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق

خط الهجوم: أحمد على وجون أنطوى ودودو الجباس.