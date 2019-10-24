شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإسماعيلى بالكامل يتوجه لتقديم واجب العزاء للمحمدى وسعفان الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فريق الاسماعيلى بقيادة صبرى المنياوى مدير الكرة على تقديم واجب العزاء للثنائى باهر المحمدى كابتن الفريق فى وفاة عمه ولسعفان الصغير مدرب حراس المرمى فى وفاة شقيقه.

واعتذر الصربى ميودراج، المدير الفنى للفريق، ومعاوناه سرديجان تيكيجاسكى المدرب العام وبويان ستماتوفيتش مخطط الاحمال عن الذهاب مع الفريق لتقديم واجب العزاء لارتباطهم بموعد الطائرة المتوجهة لصربيا قضاء إجازة لمدة أسبوع.

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وكان الاسماعيلى قد واجه ظروفا صعبة قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية والتى فاز بها بهدفين دون رد، حيث تلقى سعفان الصغير نبأ وفاة شقيقه قبل المباراة ليغادر لحضور مراسم الجنازة وتشييع الجثمان وعاد لقيادة الإحماء للحراس قبل المباراة ثم توجه لتقبل العزاء وحرص اللاعبين والجهاز الإدارى على الذهاب لبيته لمسانده فى محنته.

فيما تلقى باهر المحمدى كابتن الفريق نبأ وفاة عمه ليدخل فى نوبة بكاء شديدة نظراً لقربه من الراحل الذى يعد والده الروحى وحرص اللاعب على الخروج من المعسكر لإلقاء النظرة الاخيرة على عمه وحضور مراسم الجنازة ثم عاد وشارك فى اللقاء وتوجه الفريق والجهاز الادارى والفنى لبيته لتقديم واجب العزاء فى مصابه .