شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك .. محاضرة لميتشو فى الرابعة والنصف قبل إعلان التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة الزمالك أمام جينراسيون فوت بطل السنغال، والمقرر إقامتها فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ستقام فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد السلام.

ويحاضر ميتشو المدير الفنى للزمالك لاعبى فريقه فى الساعة الرابعة والنصف، وتشهد إبلاغ اللاعبين بالتشكيل الأساسى قبل التوجه إلى ملعب المباراة، وكذلك منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل خوض المباراة المرتقبة.

وكان من المقرر إقامة مباراة الزمالك 29 من شهر أكتوبر الماضى، إلا أنه تم تأجيلها بعد اعتراض الفريق السنغالى على تغيير موعد ومكان اللقاء، وبعد حالة من الشد أو الجذب بين الطرفين، تم الانتهاء إلى إقامتها اليوم بالسلام.

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وخاض الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال 3 لقاءات فى البطولة الأفريقية، مواجهتان أمام ديكاداها الصومالى، فى لقائي الذهاب والعودة من دور الـ 64، ومباراة أمام جينيراسيون فى ذهاب دور الـ 32، وهي المباراة التي انتهت لصالح بطل السنغال بنتيجة هدفين مقابل هدف ، سجل هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 75 ، بينما سجل بطل السنغال الهدفين فى الدقيقة 12 و 69.