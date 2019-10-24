شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف هل طلب بركات من فتحى التنازل عن الشارة لصلاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل واسع حول مصير شارة قيادة منتخبنا الوطنى بعد تولى الجهاز الفنى الحالى بقيادة حسام البدرى المسئولية الفنية للفراعنة، خاصة بعد ارتداء أحمد فتحى لها فى أول مباراة فى عهد البدرى، والتى جاءت أمام بتسوانا، وهى المباراة التى شهدت غياب محمد صلاح.

وأكد البعض أن هناك اتجاها لدى الجهاز الفنى للمنتخب لمنح الشارة لمحمد صلاح فى معسكر نوفمبر المقبل، وهو ما قام سوبر كورة بالسؤال عنه لدى جميع أطراف الأزمة.

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